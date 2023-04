La denuncia di Richetti "Sfruttamento inumano Chi può dice basta e cerca lavoro altrove"

di Beppe Nelli

Il turismo è una miniera d’oro. Ma troppo spesso assomiglia allo scavo delle pepite nel Sudafrica pre apartheid. I giovani non hanno voglia di lavorare, o semplicemente non si accontentano di fare gli schiavi? Nel racconto di Daniela Richetti, segretaria Filcams Cgil, c’è "qualche" solida spegazione delle difficoltà che hanno le aziende nel reclutare personale.

Perché tante aziende turistiche non trovano lavoratori?

"Tanto per cominciare abbiamo sfatato il mito del reddito di cittadinanza. É stato smantellato e il personale professionale manca ancora. Durante il Covid settori come il turismo hanno avuto due anni di fortissima contrazione. Chi poteva è finito in cassa integrazione, gli stagionali sono rimasti con le spalle al muro e hanno cambiato settore. Per esempio nell’edilizia rinfrancata dagli incentivi. Si sono ricollocati per evere certezze inesistenti nelle tante chiusure forzate del turismo. Ma da un anno c’è la straordinaria rinascita del turismo, vedi il tutto esaurito pasquale. Eppure permangono illegalità lavorative che si erano moltiplicate nella pandemia".

Vale a dire?

"Manca spesso il rispetto dei contratti nazionali e delle leggi connesse, cioè dei turni di riposo, delle tabelle paga, degli stipendi adeguati alle professionalità fornite".

Faccia dei casi concreti.

"Basta col lavoro grigio e nero. Il lavoro nero, almeno in Versilia, è un pochino calato. Quasi sempre però la messa in prova la fanno in nero, il che è vietato. E troppi lavoratori sono vittime del lavoro grigio: uno è assunto per 20 ore a settimana ma ne fa 40 o 50 secondo il ruolo".

E questi addetti come vengono retribuiti?

"Col fuori busta, un’illegalità collettiva perché non pagando contributi le aziende intaccano l’Inps di tutti. In più non versano tasse, ma se il lavoratore vuole mangiare è obbligato ad accettare queste condizioni. Abbiamo avuto dei casi in questi giorni. Durante un colloquio di assunzione in un bagno un uomo ha chiesto qual era la paga da contratto dicendo che gli spettava il riposo settimanale. Gli è stato risposto: “Ho capito che tipo sei, non sei fatto per lavorare in stagione da noi“. La parte non assicurata del lavoro viene pagata in nero, o a forfait come nei ristoranti. È il caso di una signora che è venuta venerdì con tre illegalità nello stesso contratto: aveva il settimo livello lavapiatti ma faceva la vice cuoca addetta ai secondi piatti, con deprofessionalizzazione. Assunta a 20 ore, ne faceva 55 a settimana. Lo straordinario veniva pagato a forfait, 50 euro a servizio: qualsiasi numero di ore facesse, prendeva 50 euro. Un tariffario all inclusive senza contributi né rispetto del contratto nazionale".

Sta dicendo cose gravissime.

"Ma è per queste cose che durante la pandemia le persone hanno riflettuto sulla propria dignità, hanno detto basta allo sfruttamento, hanno trovato altri lavori. Non è strano se nel 2023 non si trova personale turistico a queste condizioni. Parlo di uno chef assunto come sesto super, cioè come un commis di sala a 30 ore settimanali, in un ristorante importante. Ovvio che la gente scappa altrove. Un servizio di qualità deve avere un lavoro pagato per la qualità".

Giusto.

"Ma c’è di peggio. L’anno scorso una cameriera ai piani in hotel a 3 stelle ha avuto un piccolo intervento chrirurgico con 3 giorni a casa. Al rientro il proprietario gli ha urlato “Non ti permettere mai più di ammalarti in stagione“, e l’ha strattonata. Ma ci rendiamo conto?".

Allora, che fare?

"Gli alberghi devono smettere di esternalizzare a ditte e cooperative il lavoro di facchinaggio e le pulizie delle camere. Molte aziende terziste arrivano a pagare a cottimo 2-3 euro a stanza, perché lo stipendio di 15 ore per fare 20 camere e suite è una paga a cottimo. Due ragazze che si mantenevano agli studi lavorando in albergo si sono licenziate. Hanno preferito fare altro. Ma chi deve dare da mangiare alla famiglia che può fare?".

Lei boccia il modello Versilia senz’appello?

"Qui c’è una visione del turismo non come industria delle vacanze in cui investire e destagionalizzare, sfruttando legami virtuosi con percorsi enogastronomici e congressuali, ma basato sull’idea di chiudere quando fa comodo per mangiare sulle spalle dei lavoratori".

Incredibile. Il sindacato avrà delle proposte, però.

"Bisogna rinnovare i contratti scaduti per agenzie di viaggio, ristoranti, alberghi. Tutti rinviano dicendo che c’è crisi. Che i proprietari non hanno soldi per le bollette. E allora i lavoratori senza nemmno un salario minimo che garantisca la non povertà? Dobbiamo impegnarci tutti, dal governo alle associazioni datoriali, per introdurre nel turismo il rispetto delle persone. Spesso gli studenti e i 50enni disoccupati vedono nel turismo l’ultima spiaggia per lavorare. E così le aziende sfruttano quando dovrebbero investire, soprattutto nella formazione. Fornire servizi professionali vale quanto una camera ben pulita e un piatto ben cucinato. Se durante le chiusure le aziende facessero formazione, migliorerebbero l’offerta e coprirebbero anche i periodi in cui gli addetti sono senza stipendio".

Però il quadro che dà della Versilia è devastante.

"Non tutte le aziende sono così, però i casi di sfruttamento inumano sono ancora troppi".