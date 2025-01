La denuncia di Ghiselli: "Chiusini già arrugginiti"

Il consigliere Enrico Ghiselli torna a invocare un confronto pubblico col sindaco. E respinge l’accusa di aver ignorato note degli uffici quando aveva la delega ai lavori pubblici. "Quando l’ufficio asseriva che non era possibile ripiantumare alberi lungo le strade – ricorda – ho controbattuto che non esisteva alcun divieto; sindaco e giunta davano ragione all’ufficio tecnico, allora ho preteso un parere legale ed ho avuto ragione, tanto che si è appurato che in caso di strade con filari di piante (via Provinciale, via Versilia, via Padre Ignazio da Carrara), si va in deroga anche al codice civile. Ho criticato il fatto che non si sia contestato alla ditta l’aver posato nella nuova pavimentazione del centro dei chiusini rugginosi; la risposta è stata che “sono chiusini di Enel, Sip, e non di servizi del Comune”. Quindi, se il Comune investe oltre 2 milioni per la pavimentazione, deve accettare chiusini rugginosi? Il sindaco mi rimprovera forse (come nel caso del contratto Citelum sulla illuminazione pubblica) di aver tutelato gli interessi della comunità?"