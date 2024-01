La data del cuore. Canzone e video per Burlamacco

“Viva la Compagnia”: una canzone della compagnia del Carnevale e Luca Bassanese per festeggiare un compleanno speciale. La compagnia del Carnevale nasce ufficialmente 20 anni fa, quando Gilbert Lebigre e Corinne Roger (foto) rientrano al carnevale richiamati a collaborare con Arnaldo Galli, allora decano dei costruttori. Il brano Viva la compagnia, prodotto e riarrangiato da Stefano Florio per Buenaonda / Aida Music, vede la partecipazione del cantautore vicentino Luca Bassanese legato a doppio filo alla famiglia Lebigre e a Viareggio. Bassanese è accompagnato dal coro della Compagnia del Carnevale in una riedizione speciale del brano popolare del 1884. Il video che uscirà per l’occasione è un vero amarcord e mette assieme riprese all’Espace Gilbert, concesso per l’occasione dalla Fondazione Carnevale, dove la compagnia canta e danza proprio a fianco della Ballerina, costruzione del 2004 di A.Galli

G.Lebigre e C. Roger, all’interno anche lo storico amico, il clown Jean Menigault Menigault, e lagrande squadra che lavora alla realizzazione dei carri del carnevale.Le riprese del video sono di Linda Jeszek e Carlo Nari ed il montaggio è di Giulia Badalassi, oltre alle riprese inedite il video non poteva non raccogliere alcune fra le moltissime immagini di repertorio che ritraggono i carri ed i momenti indimenticabili di questa magnifica avventura che dura da ormai più di vent’anni.