La Darsena sta soffocando "Fate l’asse viario a sud"

“L’asse di penetrazione è una priorità confermataci dall’assessore Pierucci”. Così ha detto Danilo Modaffari, presidente del Comitato Darsena.

“L’opera dovrebbe essere pronta tra due anni”. L’ex dirigente Italsider residente in via Coppino da moltissimo tempo si batte perché l’asse viario destinato a sgonfiare l’insopportabile traffico della Darsena venga realizzato prima possibile: “Non ne possiamo davvero più. Conosciamo i benefici che tale strada porterà a tutti noi residenti, ma anche agli operatori commerciali, e a chiunque soltanto transiti dalle nostre vie – ha detto Modaffari – ma certo vorremmo anche un colloquio più approfondito con l’assessore soprattutto per ragionare sui tempi di realizzazione, che finora si sono dilatati. Da molti mesi non si sa nulla circa l’esproprio dell’area ex Fervet che sarà interessata all’opera, della demolizione dell’ultimo palazzo in via Indipendenza con la sistemazione dei residenti, dello studio dell’Università di Pisa appositamente avviato per la parte interna alla pineta. E poi il finanziamento e le gare d’appalto”.

La soluzione sembra, a sentire il presidente del comitato, a portata di mano, e la richiesta di procedere con la realizzazione dell’opera si sta facendo urgentissima. “Abbiamo richiesto all’Arpat una valutazione dell’inquinamento atmosferico. Ci hanno risposto che solo in via Coppino siamo spesso al di sopra della media ammessa per legge – prosegue Modaffari – e anche per questi motivi, ma non solo, siamo oggi a chiedere all’amministrazione comunale risposte certe o per lo meno quasi certe, sui programmi inerenti il progetto e il loro stato di avanzamento. In modo da avere un’idea complessiva di quando si arriverà alla conclusione dell’opera che è di fondamentale importanza per la Darsena e per la città”.

Insieme a Modaffari c’era lo storico presidente di Udina, l’Unione delle imprese artigiane della nautica, Giancarlo Federigi, che ha posto l’accento sulle sempre più gravi difficoltà di accesso ai settori produttivi darsenotti e più in generale alla rete commerciale: “Siamo veramente preoccupati per questa situazione che ci mette in forti difficoltà. Ricordo che il traffico e la mancanza di parcheggi sono cronici in questa area e ciò impedisce di svolgere in sicurezza ogni attività. Il lotto finale dell’asse di penetrazione è assolutamente indispensabile e questa strada va aperta prima possibile, anche risolvendo le difficoltà che ci sono usando il buon senso. Possibile che non si riesca a farlo? “

Walter Strata