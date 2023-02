La danza dei delfini al largo del pontile Suggestioni all’alba

Era l’alba di ieri quando tra le placide acque di fronte al pontile di Tonfano sono spuntate alcune pinne scure. Subito dopo la magia della natura, con il sinuoso ed elegante profilo dei delfini (nella foto) che ha allietato la vista dei pochi fortunati presenti a quell’ora, soprattutto il club “Amici del pontile“. Ed è stato subito “boom“ di fotografie, successivamente postate sui social raccogliendo in poche ore tantissimi likes e commenti. Oltre ai contributi da parte degli esperti, come i biologi marini che hanno ricordato la presenza di almeno 200 esemplari nel tratto di mare di fronte alle nostre coste. Uno spettacolo, quello di ieri mattina, non così frequente a Marina e dintorni, tanto che non sono mancati interventi goliardici: i più cliccati appartengono a chi sostiene che i delfini siano venuti apposta per ammirare le copie dei Bronzi di Riace posizionate dallo scorso agosto a due metri di profondità proprio accanto al pontile.

d.m.