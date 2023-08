La cultura nel mirino Maxi sanzione in arrivo per le sculture di Yasuda messe in Passeggiata

La mostra a cielo aperto in Passeggiata e sulla Terrazza della Repubblica con statue dello scultore giapponese Kan Yasuda aveva affascinato tanti visitatori. Ma rischia di trasformarsi in un boomerang. Con aggravio di costi. La consigliera della Lega Maria Pacchini ha presentato un’interrogazione per chiedere se corrisponde al vero il fatto che l’Agenzia delle Dogane abbia elevato una contravvenzione al comune di Viareggio per un difetto nella procedura. "Se confermata tale sanzione – chiede la Pacchini – a quanto ammonta e da chi è stata saldata? Quali rilievi – prosegue – sono stati fatti in merito a quanto accaduto? Chiedo inoltre di sapere se il sindaco abbia avviato nei confronti dei responsabili, se tutto accertato, la richiesta di risarcimento per l’eventuale danno arrecato all’immagine dell’amministrazione comunale".

Le sculture di Kan Yasuda furono posizionate lo scorso maggio in Passeggiata e sulla Terrazza della Repubblica in base a un progetto seguito dall’assessore alla cultura Sandra Mei, progetto che prevede sviluppi futuri nel prossimo biennio con altre esposizioni invernali in piazza Mazzini e a Torre del Lago in occasione del Centenario della morte di Puccini.

"In fase di installazione – ha scritto ancora la rappresentante della Lega nella sua interrogazione – pare si siano verificati episodi alquanto incresciosi. Ci viene riferito che alcune opere siano state collocate negli spazi occupati dai venditori ambulanti del mercato e che alcuni di questi le abbiano utilizzate impropriamente come espositori della propria merce. C’è stato un sopralluogo dell’assessore compatente – chiede ancora la Pacchini – per capire se le opere venivano collocate negli spazi assegnati agli ambulanti dl mercato? Quanto è costata l’esposizione e con quale budget è stata coperta? Quale il vantaggio per l’amministrazione comunale in termini economici?". A tutto questo la Lega attende una risposta scritta.