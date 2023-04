La Cultura è tradizione Cucina, contest e talk: ritorna "La Via dell’Orto"

Programma fitto e ricco di ospiti di grande livello alla 12ª edizione del format "È la via dell’orto", che dopo essersi affermato come un punto di riferimento per il territorio, adesso si prepara a spiccare il volo. Per provare a mattere le ali alla manifestazione, la direzione artistica è stata affidata allo chef Cristiano Tomei. Che ha le idee molto chiare: "Camaiore ha un dna particolare – spiega –, che si traduce in una vocazione agro-gastronomica naturale. Qui tutti hanno l’orto, le galline, i cunigliori: dal punto di vista culturale, è una ricchezza infinita. Il nostro territorio è una risorsa da sfruttare in modo intelligente. La scarpaccia, la torta di pepe, le patate di Campallorzo che sono le più buone di tutte, non le dobbiamo mangiare tra di noi; vanno fatte conoscere ovunque. L’obiettivo della Via dell’Orto è dar vita a un progetto che si allargherà, mi auguro sempre di più, per far conoscere Camaiore non solo ai camaioresi, ma al mondo. Perché se lo merita".

Come da tradizione, la due giorni sarà dedicata a orti, sementi, erbe ed erbarie, tra stand espositivi e promozione delle eccellenze locali. Non mancherà, inoltre, il tradizionale allestimento di orti scenografici nelle corti, nelle piazze e nelle strade. E c’è grande attesa per il contest degli "Orti creativi", giunto alla 4ª edizione: tre scuole e quattro privati cittadini si daranno battaglia nella realizzazione dell’orto più bello e coerente.

Il programma si apre sabato alle 11 allo "Spazio 165" con l’inaugurazione della mostra fotografica di Lido Vannucchi dedicata agli orti. Ogni pomeriggio ci saranno talk show e showcooking con il pubblico schierato letteralmente "a tavola" e parte integrante della manifestazione. Gli ospiti saranno d’eccezione: Leonardo Romanelli, critico enogastronomico dell’Espresso e del Gambero Rosso; Manuel Di Gregorio, chef della trattoria Peposo di Pietrasanta; Roberto Diena, chef dell’osteria La Brocca di Vallecchia; Marco Stabile, chef stellato dell’Ora d’Aria di Firenze; Valentino Tafuri, pizzaiolo delle Tre Voglie di Battipaglia; e Aurora Mazzucchelli, cuoca del ristorante Marconi.

Inoltre, oggi giornata sarà impreziosita da una guest star: sabato 15 i riflettori saranno puntati sul pasticciere Damiano Carrara; mentre domenica arriverà lo chef stellato Gennaro Esposito. L’unico "neo" – ma non si poteva fare diversamente per motivi sanitari – è che bisognerà rinunciare alla presenza di animali da cortile per i problemi di aviaria emersi a Pietrasanta. "Ma stiamo già lavorando con la Cia per allestire un’area dedicata agli animali – assicura il consigliere delegato Nicola Rombi – che sono parte integrante e attiva della vita nell’orto e dei campi".

"L’obiettivo è fare il salto di qualità – sottolinea il vicesindaco Andrea Favlla – perché la manifestazione passi da una dimensione locale a una caratura nazionale".