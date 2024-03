La Culla cerca di sopravvivere: "Rischiamo di chiudere il locale"

"In questa situazione d’emergenza persino le più semplici mansioni diventano complicate. Ci auguriamo che i lavori di ripristino della strada avvengano nel più breve tempo possibile, altrimenti saranno guai seri". È reale Il disagio per i residenti di Sant’Anna di Stazzema, così come de La Culla. E se, oltre che semplice residenti, si è anche titolari di un’attività il problema diventa doppio. È il caso di Daniele Razzuoli, residente a La Culla, ma anche titolare, con la sorella Gessica e la mamma Annamaria, della storica Trattoria Da Luciano; trattoria che dal 1968, anno della fondazione da parte di nonno Luciano, del piccolo borgo incastonato tra i comuni di Camaiore e Stazzema è il simbolo e meta di turisti e amanti di una cucina verace.

"Non voglio pensare che il disagio si trasformi in una disgrazia, ma i presupposti purtroppo ci sono. Siamo vicini alla bella stagione e questo mi incute già cattivi pensieri", sottolinea il ristoratore. Del resto, con la strada interrotta, adesso per raggiungere i due borghi non è più possibile passare da Capezzano ma dalla ben più stretta provinciale che dalla località di Frati a Camaiore sale da Montebello. "Definiamolo come un piano B – va avanti Razzuoli –, che ci consente di non esser del tutto isolati, ma ciò non azzera del tutto i disagi. Per andare a Pietrasanta, a Capezzano o a Lido di Camaiore – dice – c’è da passare da Camaiore e questo porta a un aggravio dei costi di carburante, oltre a una perdita di tempo quantificabile in almeno 20 minuti".

Per il ristoratore il problema numero uno sarà il possibile minor afflusso verso il Parco della Pace di Sant’Anna. "Il santuario per noi – conferma – è fondamentale e una minor affluenza, fra turisti e scolaresche, sarebbe alla lunga esiziale, finendo per mettere seriamente a rischio la mia attività. Un calo nelle prenotazioni l’ho già, ahimé, registrato. Nello scorso weekend – va avanti nel racconto Razzuoli – ho ricevuto chiamate di clienti, non a conoscenza della chiusura della strada né tantomeno pratici della zona, che giunti in via Balza Fiorita, e impossibilitati a proseguire, mi hanno chiamato per annullare la prenotazione. Ho spiegato loro come salire passando da Montebello, così al danno ho evitato la beffa, ma non può diventare la routine. Intanto ho iniziato a spiegare a tutti che si deve digitare sul navigatore il passaggio da Camaiore e da Montebello".

In sostanza, per ora, si cerca di sopravvivere, ma non potrà durare a lungo.....

