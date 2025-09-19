La Croce Verde investe, in arrivo nuovi ambulatori per la salute dei cittadini

Viareggio, 20 settembre 2025 – La Croce Verde di corso Garibaldi guarda al futuro e lo fa con un progetto di grande importanza, un progetto che riguarda l’ampliamento degli ambulatori di corso Garibaldi.

Un progetto che diventa per Viareggio una risorsa sanitaria importante con una finalità che la presidente Carla Vivoli, nella famiglia della Croce Verde dal 1984, racconta con semplicità come è nel suo stile, ma anche con grande determinazione e senza nascondere che l’idea di ampliamento degli ambulatori è un’iniziativa ambiziosa della quale si assume la responsabilità in prima persona.

In sostanza per la realizzazione dell’ampliamento le risorse economiche sono quelle dell’associazione. Un autunno e un 2026 che diventano quindi per la Croce Verde una sfida ed una nuova pagina dell’associazione.

Cosa bolle in pentola per la Croce Verde?

“Il nostro autunno e il nuovo anno vede impegnata la nostra associazione nell’ampliamento degli ambulatori di corso Garibaldi, quelli che sono davanti alla nostra sede. Attualmente sono sei, ma ci siamo accorti che non sono sufficienti a coprire come vorremmo, con liste di attesa ancora più brevi, le esigenze dei cittadini. Ci arrivano tante richieste alle quali vorremmo rispondere con tempi di attesa più brevi”.

In cosa consiste il progetto?

“Nell’ampliare il numero degli ambulatori portandoli a 11 e se fosse possibile a 12: in questo modo possiamo rispondere alle richieste dei cittadini in modo più veloce ed esaustivo”.

Avete già in mente come realizzare tale potenziamento?

“Le possibilità che stiamo esaminando sono due: realizzare gli ambulatori in questa sede o realizzarli poco distante in via Puccini. Devo dire che prediligo la seconda opzione. Abbiamo visto un fondo in via Puccini dove potremmo ospitare i nuovi ambulatori è vicino alla sede e a due passi dagli altri. Ci stiamo muovendo in questo periodo. Se decidessimo per il fondo sarà necessario chiedere all’amministrazione comunale il cambio di destinazione d’uso del locale che abbiamo visto. Entro l’anno vorremmo iniziare i lavori, se tutto va come deve andare lavori”.

Da cosa nasce questo progetto e a chi è rivolto?

“Nasce dalla vocazione della Croce Verde di rispondere alle esigenze dei cittadini, a cui garantire prestazioni sanitarie efficienti e con prezzi calmierati. E nasce anche dalla cultura che l’associazione ha della prevenzione”.

Parlando in termini economici, questo progetto lo sostiene l’associazione?

“Certo ce ne assumiamo l’onere se poi la Regione Toscana volesse darci una mano ne saremmo contenti. I nostri ambulatori costituiscono un centro medico specialistico. La salute dei cittadini è il nostro obiettivo primario offriamo una gamma di servizi destinati anche alle aziende”.

Il progetto rappresenta anche un’opportunità lavorativa ?

“Certo dovremo avere più medici e dovremo incrementare il personale”.

Maria Nudi