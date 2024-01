La Croce Verde "InCanta". Ma la festa è di tutti i rioni

L’InCanto dei Rioni, il talent organizzato dalla Fondazione Carnevale con la direzione artistica de “Il Solito Dandy“ – che giovedì sera ha riempito il PalaBarsacchi – ci ha lasciato con una speranza. Che in tutti quei bambini, quelli che sono saliti sul palco per rappresentare i colori del proprio rione, sia nata la voglia di scrivere e di cantare di Viareggio e il Carnevale. Di dare un futuro al patrimonio di note in cui la città si riconosce, di diventare autori e compositori di una festa che nata nella Provincia ha poi abbracciato il mondo.

Sì, tornando a casa è a questo che abbiamo pensato. Canticchiando il ritornello di “Sono il tuo Carnevale“ (“Ti cullerò, di canterò. Come tu hai fatto con me“) – che con la Croce Verde si è aggiudicato il primo premio di questa prima edizione – abbiamo immaginato tutte le canzoni ancora da scrivere, quelle canteremo tra cinquant’anni. Convinti che qualcosa di indelebile, nei bambini e nella bambine che si sono messi in gioco, sia rimasto. Lo ha raccontato anche Matteo Biagini, il più piccolo dei figli di Daniele Biagini – il compositore viareggino scomparso ad agosto, a cui è stato dedicato un omaggio in apertura di serata – che si è rivisto in quei bambini. Nel loro entusiasmo ma anche nella loro emozione: "Anch’io quando salivo su un palco mi paralizzavo dalla paura. Ma dietro c’era sempre mio padre, che mi dava il coraggio".

La serata, condotta da Daniele Maffei, è stato un miscuglio di nostalgia e spensieratezza. Di passato e futuro. E il Solito Dandy è stata l’insolita sorpresa, l’extra viareggino che non ti aspetti. Più colorato di un carro del Bonetti, si è buttato nel mondo dei rioni – insieme al maestro Simone Guzzino e a Francesco Fanciullacci, co-autori dei brani inediti – senza paracadute. "Che bella sarebbe la vita se fosse sempre Carnevale..." ha detto. E allora, benvenuto a Viareggio.