La Croce Verde cresce. Soci e volontari in aumento

Per la Croce Verde il 2023 è stato un anno da incorniciare. Lo dimostrano i numeri del bilancio 2023, che ha chiuso con un utile di 4mila euro (a fronte della perdita di 1.000 euro nel 2022) come approvato sabato in una sala “Tosi“ piena di gente. "Nonostante la congiuntura sfavorevole, tra guerre e carovita – dice il presidente Gabriele Dalle Luche – abbiamo deciso di investire a dimostrazione che l’associazione è stabile e forte a livello economico-finanziario oltre che per la qualità dei servizi alla comunità". Col segno più anche dipendenti (da 50 a 54), soci (da 722 a 768) e volontari (da 158 a 175), mentre all’orizzonte c’è l’ampliamento del centro diurno alla Rsa Villa Ciocchetti (da 10 a 18 posti letto) con una nuova sala multisensoriale. L’assemblea, infine, ha omaggiato i tre dipendenti che hanno salvato la vita alla bimba di 3 anni all’Africa, la compianta ex presidente della Versiliana Dianora Poletti, e l’ex sindaco Domenico Lombardi che ha ricevuto la qualifica di socio onorario.