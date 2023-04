La “Coscioni“ apre sportello

Al motto “Sulla tua vita ora scegli tu”, l’associazione “Luca Coscioni“ sarà presente domani dalle 9,30 alle 13 in piazza Crispi con un presidio per dare informazioni sul biotesamento, ossia il documento che consente di far conoscere al medico le proprie indicazioni e volontà in un momento futuro in cui non si fosse più capaci di intendere e di volere. Proprio in questi giorni, tra l’altro, l’associazione ha aperto uno sportello d’ascolto grazie alla disponibilità degli operatori del Progetto comunità aperta (Pca), che ha sede in via Stagi. Ulteriori informazioni allo 06-99313409 e sul sito dell’associazione.