La corsa rosa nel segno di Puccini. Partenza dal Belvedere o dalla Marina

Il Giro d’Italia, giovedì 9 maggio, partirà da Torre del Lago, per omaggiare – a cento anni dalla scomparsa – il maestro Giacomo Puccini che aveva eletto la frazione a luogo del cuore. Così ha deciso il Comune dopo l’incontro con la squadra di Rcs, organizzatrice della corsa ciclistica, arrivata ieri in città per il primo sopralluogo e per definire il tracciato della tappa tutta Toscana.

Se la carovana si muoverà dal lago o dal mare, però, lo stabilirà il tempo. "Se i lavori di riqualificazione del Belvedere Puccini saranno terminati come da programma (dunque a metà marzo) è qui – spiega l’assessore allo sport, Rodolfo Salemi – che allestiremo la partenza". Prevista per le 9.30 l’apertura del villaggio rosa, con la presentazione di tutti i ciclisti sul podio e l’inizio della gara fissato intorno alle 13. "Qualora il Belvedere non fosse ancora pronto – prosegue l’assessore – ci sposteremo allora sulla Marina, visto che anche in quella zona le condizioni sono considerate ottimali".

Con il supporto della Federciclismo, il Comune ha proposto agli organizzatori del Giro una bozza di percorso. "Un tracciato che – riepiloga Salemi – avrebbe dovuto attraversare tutta la Passeggiata, dal Molo fino al Viale Einaudi, per poi passare dalla Cittadella e imboccare la Variante Aurelia in direzione Pisa". Ma questo progetto, benché tecnicamente corretto, con i suoi 18 chilometri è stato valutato troppo lungo per le esigenze della gara, "Così Rcs si è presa un paio di giorni per valutare un tracciato alternativo, che – prosegue l’assessore – prevederà comunque una sfilata per le vie della città. Mentre grazie alle “cartoline“, i servizi speciali realizzati dalla Rai, saranno mostrati in tv tutti i luoghi del maestro Puccini, dunque le dimore di Viareggio e Torre del Lago e il Gran Teatro con le sue opere".

"L’obiettivo – conclude l’assessore Salemi – è mostrare la città, raccontarla attraverso gli occhi e i luoghi che Puccini aveva scelto. Organizzare un evento nell’evento, che possa coinvolgere tutti le categorie, con cui siamo già a lavoro per costruire un cartellone di eventi, e possa abbracciare l’intera settimana richiamando gli appassionati".

Martina Del Chicca