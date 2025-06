La conferenza "spaccata". I Dem replicano a Larini e sostengono la sindaca

Dopo le dichiarazioni dell’ex sindaco di Massarosa Fabrizio Larini, intervenuto nell’ambito del confronto che si è aperto dopo la nomina dal sindaco di Forte dei Marmi, Bruno Murzi, alla presidenza della Conferenza dei sindaci, elezione che ha manifestato una spaccatura tra i sette comuni della Versilia, il Partito Democratico fa quadrato intorno alla sindaca di Massarosa Simona Barsotti. Con la convinzione "che – ribadiscono i Dem – avrebbe rappresentato un’ottima guida per la Conferenza: una figura competente, concreta e capace di ascolto. Esattamente ciò di cui la sanità territoriale ha bisogno oggi". Per questo i democratici stigmatizzano il giudizio sulla sindaca Barsotti esternato da Larini, che ha usato "parole non solo fuori luogo, ma offensive nei toni e profondamente ingiuste nel merito. Affermare pubblicamente che Barsotti “non ha la statura giusta per ricoprire quel ruolo, non è adeguata al compito…” non rappresenta – proseguono i Dem – una legittima critica politica: è un attacco personale gratuito". Nel suo percorso amministrativo, "Barsotti – ricorda poi il Pd – ha già svolto con efficacia il ruolo di assessora al sociale a Massarosa e di presidente della Società della Salute fino al suo scioglimento. Da sindaca – aggiungono – ha continuato a seguire con attenzione e partecipazione le dinamiche del mondo socio-sanitario, distinguendosi per costanza e contributo attivo all’interno della Conferenza stessa".

Il Partito Democratico torna poi sul percorso politico che ha portato alla nomina di Murzi; "La presidenza della Conferenza dei sindaci – affermano i Dem – è una nomina politica che presuppone un confronto serio e inclusivo tra tutti i primi cittadini della Versilia. In questo caso, tale confronto non è avvenuto: alcuni sindaci non sono stati né consultati né coinvolti nella scelta, un passaggio che riteniamo essenziale per garantire rappresentatività e coesione istituzionale".

Se davvero si vuole ricucire uno strappo istituzionale tra i Comuni della Versilia, "strappo che – precisa il Pd – , non è stato causato dalla nostra parte politica, non servono voci divisive e offensive, ma rispetto reciproco, responsabilità e spirito di collaborazione. Siamo certi – concludono i Dem – che il clima, come già dichiarato da molti sindaci, resterà sereno e costruttivo, perché l’obiettivo comune resta il bene delle nostre comunità e dei cittadini".