"La concorrenza sleale mina i nostri centri storici"

Lo scorso anno nel pieno della stagione, qui in Versilia, molti operatori si lamentavano che non c’erano turisti, poi sono arrivati i dati ad ottobre e si è scoperto che c’era stata una crescita delle presenze del 2,8% su base annua e del 3,2% su quella biennale. È l’atteggiamento corretto o si rischia di danneggiare la programmazione dei grandi tour operator?

"Sui dati possono sono sempre esserci discordanze. Ma c’è da dire che quello che a furor di popolo viene visto come un “boom di turisti”, non sempre significa che le camere di albergo siano “sold out”. Vi sono mille altre strutture che operano nell’ombra che danneggiano coloro che lavorano e rispettano le regole alla luce del sole".

Ecco a questo propostio cosa si può fare per evitare che i centri storici trasformandosi in B&B perdano il proprio dna che è anche un elemento di attrattività per i turisti stranieri?

"Ritorno su ciò che dicevo poco fa: se c’è concorrenza sleale, si crea un effetto domino ma in senso negativo. Le città si snaturano, i centri storici diventano appannaggio di B&B improvvisati e non regolari, di affitti brevi in vetrina nella piattaforma Airbnb, non vincolati alle stesse regole che gli hotel invece devono rigorosamente rispettare. Questo governo su questo tema è intervenuto e gli siamo grati. Sicuramente, anche in questo caso, abbiamo ancora molta strada da fare".

t.s