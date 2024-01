"La commedia "A santa bona ne la mangionno i ttopi" riporta Viareggio alle sue radici con genuino vernacolo e nostalgica comicità"

É la storia di un tal Sirio Tomei, emigrato in Brasile, che dopo 29 anni torna a Viareggio. A riportarlo a casa, tra la Pineta e il mare, è la morte della vecchia nonna. Da qui prende il via una storia, farcita da gag e capovolta da colpi di scena, che l’associazione culturale “Cantiere Viareggio“ racconterà – al teatro Jenco il 15, 16 e 17 febbraio – con la Canzonetta dal titolo “A santa bona ne la mangionno i ttopi“.

Lo spettacolo, scritto a quattro mani da Luca Cantalupi, Brunello Barsottelli, Beppe Vannucchi e Simone Remedi, alterna gli sketch alla commedia, e – proprio come quel tal, Sirio Tomei – riporterà Viareggio alla sua essenza. Fatta di vernacolo genuino, di spontanea comicità e anche di velata nostalgia. I biglietti sono in vendita al Burlabar di via Marco Polo, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20. E il ricavato delle tre serate , al netto delle spese, sarà devoluto all’associazione Agape, impegnata a sostenere con progetti di inclusione le famiglie. I bambini, i ragazzi e i nonni di Viareggio.