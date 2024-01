"La Comandante sta facendo un bel lavoro"

VIAREGGIO

Venerdì mattina la Lega di Viareggio ha incontrato il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Fregata Silvia Brini, per approfondire le tematiche relative all’insabbiamento del porto e la situazione di urgenza che si è determinata in queste settimane. Erano presenti il segretario comunale della Lega nonché consigliere comunale Maria Pacchini, il capogruppo in consiglio comunale Alessandro Santini (foto),il consigliere comunale e membro della Commissione Porto in Comune a Viareggio Alberto Pardini ed Barbara Canova che al prossimo consiglio comunale entrerà a far parte del Gruppo della Lega come quinto componente davdo vita al maggior raggruppamento di opposizione. Con loro il consigliere regionale del Carroccio e membro della Commissione Porto in Regione Toscana, Massimiliano Baldini.

"È stato un incontro molto tecnico – dichiara Massimiliano Baldini – che mi ha soddisfatto in quanto abbiamo avuto la netta percezione che la Comandante, malgrado sia a Viareggio da pochi mesi, abbia già un quadro ben preciso delle difficoltà generali del nostro porto, infrastruttura che da sempre presenta criticità notevoli per l’insabbiamento e per le particolari manovre di entrata ed uscita che le imbarcazioni devono compiere, e che stia operando in silenzio ma efficacemente.

Silvia Brini, al lavoro con estremo impegno quotidiano, coadiuvata dall’intera squadra della Capitaneria ed in collaborazione con l’Autorità Portuale ed il Comune di Viareggio, per garantire la sicurezza della fruibilità del porto e quindi il ritorno in mare dei pescatori".