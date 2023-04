La Cna ricorda "Fredy" Nasce la sala Marchetti

Con dolore, ma anche con sorrisi che si sono più volte accompagnati a una sincera commozione, la Cna di Lucca ha intitolato la sala conferenze della sede di Viareggio ad Alfredo Marchetti, dirigente dell’associazione scomparso il 26 aprile 2020 a causa del Covid. In questi tre anni il ricordo di Fredy, come veniva chiamato da amici e colleghi, è stato così tanto presente nell’associazione che la Cna ha voluto organizzare una cerimonia per la predisposizione della targa in memoria del direttore del Patronato Epasa Cna entrato in Cna alla fine del 1979, ad appena 23 anni.

"Sono sempre stato colpito dalla passione che Fredy metteva nella sua vita professionale e politica – ha detto il presidente Andrea Giannecchini – e lo ricordo per la sua straordinaria originalità. Ci sono persone speciali che lasciano di sé un ricordo vivido e lui era una di queste". Il direttore Stephano Tesi ne ha evidenziato la curiosità sempre attiva che alimentava una preparazione professionale di alto livello. "Fin dall’inizio della nostra attività politica negli anni ’80 – ha raccontato invece l’amico FabrizioManfredi – abbiamo avuto in comune gli ideali di giustizia, uguaglianza e solidarietà. Motori che hanno alimentato in Fredy anche il senso di appartenenza alla Cna".

È stata la figlia Agnese, insieme al fratello Alberto e alla moglie Maria a ringraziare la Cna ed i presenti per il ricordo: "Il grande rammarico – ha detto Agnese Marchetti – è che non possa crescere il nipotino che aspettava con grande trepidazione. Sarà nostro compito raccontare a Nino Ulisse, il nome voluto proprio da lui, quanto speciale era il nonno e su quante persone è riuscito a lasciare un caro ricordo".