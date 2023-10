La clausola salva città di Del Ghingaro: "Legittimati a chiedere anche i danni"

Patti chiari, amicizia lunga. Il sindaco Giorgio Del Ghingaro spiega così l’accordo: "Il subingresso di Next Group nella concessione Perini era lesivo delle condizioni del bando fallimentare vinto da Italia Sea Group".

Tali vincoli prevedevano il mantenimento del marchio e della Produzione Perini in città almeno per 5 anni, quindi al 2026: la data finale dell’odierno protocollo d’intesa. "Viareggio – dice il sindaco – non può perdere Perini Navi, che può dare ancora tanti posti di lavoro alla città. Non perderemo la visibilità dell’insegna Perini nel porto. E entrambi i gruppi navali hanno sottoscritto impegni di grande crescita e valorizzazione della cantieristica viareggina, con nuove assunzioni, nuovi siti produttivi, e un forte incremento dell’impiego delle aziende viareggine dell’indotto, dagli appaltatori ai fornitori. Il senatore Massimo Mallegni ha avuto un grande ruolo nei rapporti col le aziende, società che io ringrazio perché hanno diradato la nebbia che si era posata su un’iniziativa frettolosa. Il prossimo 10 gennaio avremo la prova tangibile che questi impegni sono stati concretamente rispettati, altrimenti l’intesa sulla rinuncia al ricorso al Tar salterà. Ma le clausole del protocollo ci garantiranno anche in futuro, visto che in caso di inadempienza le stesse aziende hanno già legittimato il Comune a fare causa per danni".