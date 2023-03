La classifica degli ospedali Il Versilia oltre il centesimo posto

Il magazine americano Newsweek ha condotto un’indagine sugli ospedali italiani e ha redatto, in base a determinati parametri, una classifica capeggiata dall’ospedale Gemelli di Roma. Da questa classifica emerge che l’ospedale Versilia si trova in 112esima posizione, ben lontana cioé dalle posizioni di eccellenza.

"Arriviamo dopo la banda". E’ questo il commento del segretario alla Presidenza della Camera onorevole Riccardo Zucconi e del consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, commentando anche il 114esimo posto del San Luca di Lucca. "Che la sanità toscana sia da tempo a un punto di non ritorno – dicono i due consiglieri è sotto gli occhi di tutti, i servizi non funzionano, l’organizzazione è praticamente inesistente, c’è carenza di tutto, dai posti letto ai macchinari, dal personale medico ai tecnici. Al Versilia c’è chi è rimasto 48 ore in barella prima di avere un posto, stessa sorte toccata qualche giorno fa a un ultraottantenne al San Luca e ci risulta comunque che un paziente al Versilia debba aspettare mediamente 16 ore per un posto letto”.

"La classifica Newsweek – proseguono i due rappresentanti di Fratelli d’Italia - prende in esame vari fattori, fra i quali il livello delle cure, la qualità della ricerca e anche la capacità di attrazione per professionisti sanitari ma anche il grado di raggiungimento di standard qualitativi internazionali, quali la sicurezza del paziente, le misure igieniche e la qualità dei trattamenti. Inoltre, per la prima volta quest’anno, è stata presa in considerazione un’indagine rivolta ai pazienti per verificare l’efficacia delle cure e la percezione di miglioramenti di qualità della vita, tutti elementi che nei nostri ospedali provinciali sono assolutamente inadeguati e insufficienti. Addirittura gli Ospedali di Castelnuovo Garfagnana e di Barga non sono nemmeno presenti in classifica, certamente un’ ulteriore conferma di quello che già sappiamo sulla situazione di criticità in cui versano da anni i due nosocomi".

Per migliorare la situazione dei pronto soccorso, una delle proposte di Fratelli d’Italia è quella di inserire gli specializzandi all’interno dei reparti e istituire ambulatori ad hoc per i codici bianchi. "Il Governo Meloni – ricordano Zucconi Giannini – ha stanziato per il 2023 due miliardi in più ma il problema non riguarda solo le risorse, bensì anche spenderle bene e con più trasparenza, ma resta il fatto che ad oggi c’è solo una via d’uscita ed è il commissariamento del sistema sanitario regionale".

red.viar.