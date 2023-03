La cittadinanza a Julian Assange

Convocazione consiglio comunale in seduta straordinaria oggi alle 18 a Villa Bertelli. All’ordine del giorno il conferimento della cittadinanza onoraria a Julian Assange. Poi mozione su trasporto pazienti oncologici; modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’imposta di soggiorno. Prevista poi la modifica al Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche, in mercati, fiere, posteggi isolati e in forma itinerante - Mercato del venerdì -Vittoria Apuana.

Approvazione del Regolamento nidi di infanzia comunali e modifiche al Regolamento per la concessione del prestito d’onore e al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.