La città sognata da Chini. E l’intreccio con Puccini

Nella sala gremita della Galleria d’arte Moderna e Contemporanea, per l’inagurazione della mostra “Paesaggio d’autore. Viareggio la città sognata di Chini e Puccini”, era presente anche Paola Polidori Chini. Nipote dell’artista e decoratore Galileo Chini, a cui è stata dedicata l’esposizione nel 150esimo anno dalla nascita. Un progetto voluto dall’amministrazione comunale di Viareggio, curato dalla professoressa Maria Adriana Giusti, finalizzato a diffondere la conoscenza dell’opera di Galileo Chini e, al contempo, celebrare la figura di Giacomo Puccini, entrambi protagonisti della scena culturale italiana ed europea a cavallo fra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento.

A fare gli onori di casa il sindaco Giorgio Del Ghingaro: "È straordinario – ha detto – vedere una sala gremita, a maggior quando il richiamo è per una mostra che si inaugura: una soddisfazione per quanti vi hanno lavorato e per chi l’ha pensata e immaginata". L’esposizione racconta un paesaggio d’autore che nasce dal sodalizio tra Chini e Puccini e introduce nella poetica e nel mondo di due protagonisti dell’arte e della cultura che hanno impresso a Viareggio quella speciale immagine che ancora oggi la identifica. "Due autori che hanno intrecciato le loro vite con quella della nostra città – ha aggiunto il primo cittadino -, che con la loro arte l’hanno interpretata e sognata, visionari come solo i grandi artisti sanno essere. Suggestioni realizzate in parte, da amministratori illuminati". "Suggestioni di bellezza che sono state e saranno la cifra di questa amministrazione: bellezza che sottolinea ogni aspetto della vita della nostra città. Nell’ambito dell’iniziativa, grazie alla collaborazione con il Lions Club Viareggio Versilia Host, verranno sostituite e implementate le didascalie che contrassegnano i monumenti e i palazzi Liberty della città.