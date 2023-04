La città si vestirà di rosa Un cartellone fantastico per trattenere i visitatori nel lunghissimo weekend

di Beppe Nelli

I mega concerti di Jovanotti nei weekend, e i corsi di Carnevale di sabato sera, hanno fatto scuola. E hanno convinto le categorie economiche della città, sonnacchiose per decenni, a darsi da fare per promuovere soggiorni, pacchetti scontati, eventi: come quelli che arricchiranno il weekend lungo del Giro d’Italia. Obiettivo: passare oltre il turismo dei pendolari di un giorno, e attrarre clientela di livello per 5, 4, o 3 notti. Il programma, frutto degli incontri organizzati dall’amministrazione comunale, è pronto e si limano i dettagli. La locandina di "Aspettando il Giro" c’è già: sabato 13 maggio talk show e musica in piazza Puccini; domenica 14 street band rosa in Passeggiata, e cena rosa a Torre del Lago; lunedì 15 aperitivo rosa in porto, e cena rosa sotto le stelle della Passeggiata; martedì 16 arrivo della decima tappa del Giro in Piazza Mazzini.

Sandra Lupori di Federalberghi è entusiasta dell’occasione: "Siamo tutti d’accordo per invogliare le persone a restare in città non un giorno o due, ma per un lungo weekend che va dal sabato al martedì. Per questo Federalberghi ha creato dei pacchetti turistici ad hoc. Ogni hotel proporrà la propria offerta che aperitivo di benvenuto in rosa, colazione sportiva energizzante, possibilità di portare le bici in camera, ticket per parcheggio auto gratuito, accesso alla spiaggia in convenzione con gli stabilimenti balneari con ombrellone e due sdraio. Per i soggiorni lunghi proporremo tutti il 3+1, 4 notti di soggiorno pagandone 3 e una è in omaggio".

"Inoltre – prosegue Lupori – un gruppo di nostri associati Federalberghi ha finanziato la produzione di un vide promozionale della tappa del Giro e della città. La storia fa vedere due ragazze che girano in bici, vestite di rosa e in un ambiente tutto rosa, per la promozione sulle pagine social delle strutture e su Facebook. Lo abbiamo inviato anche alle altre categorie economiche e al Comune per farlo metterlo sulle loro pagine. Questo video girato in due giorni dimostra l’operatività della nostra categoria".

Un altro albergatore che si sta spendendo parecchio anche a livello personale per aumentare l’appeal del weekend rosa è Francesco Becciani dell’Hotel Esplanade. E’ lui che organizza il grande evento di sabato 13 in piazza Puccini. "E’ un’idea che avevo da tempo – racconta l’imprenditore – e in cooperazione col Comune diventerà realtà. Sarà una cosa bella. Porteremo in questo happening le cose belle e uniche di Viareggio, non solo cultura e sport. Durante la giornata ci saranno Dj set, personaggi dei talent show televisivi, tanti eventi e storie da condividere. Ci saranno comici, racconti del Pucciniano e del Carnevale, e ovviamente il mare".

"L’Esplanade – prosegue Becciani – si vestirà completamente di rosa e sabato 13 il nostro ristorante Puccini ospiterà una grande serata gastronomica a 4 mani, con chef molto importanti. Il palco della manifestazione in piazza Puccini sarà davanti all’albergo, avrà anche lo schermo video, e ci saranno due presentatori, uomo e donna, a introdurre la lunga serie di ospiti. Ovviamente l’ingresso alla piazza sarà gratuito, cerchiamo la partecipazione di una Onlus e ci aspettiamo che tutte le associazioni del territorio rispondano positivamente".

Proseguendo nel programma, Confcommercio col Centro commerciale naturale della Passeggiata finanzierà la street band toscana che si esibirà su e giù sul fronte mare per 4 ore di domenica pomeriggio, e la cena in rosa che in Passeggiata si terrà lunedì 15 maggio. "Tutte le vetrine dei negozi saranno allestite in rosa – racconta Piero Bertolani – e parteciperemo anche all’aperitivo in rosa alla Chiesina dei pescatori in porto, col Rione Darsena e la Cittadella della pesca". Sono in arrivo 10 mila palloncini rosa per addobbare negozi e dehors. "Li metteremo a disposizione – sottolinea Bertolani – per le vetrine e le tende già dal sabato. L’obiettivo è arrivare ad avere una città totalmente rosa da riprendere dall’alto. Stiamo chiudendo l’accordo con gli sponsor per la street band proprio come facemmo alla mostra nautica: 20 musicisti che marciano per 4 ore, ovviamente tutti vestiti di rosa. La cena a tema di domenica sera sarà preparata dai ristoranti della Passeggiata e stiamo studiando anche una campagna sconti nei negozi, durante l’intero weekend lungo del Giro, da valutare in base alla tipologia merceologica".

L’associazione balneari ha ideato allestimenti giganti sulla spiaggia, perché possano essere ripresi dai droni della Rai: un’enorme bicicletta, e la scritta Viareggio, fatte con gli ombrelloni. Anche i bagni aderiscono alla promozione 3+1 per chi prenota dal 13 al 16. "Ci saranno sconti pure nei camping associati – aggiunge Francesco Giannerini di Confesercenti – e negli alberghi di Assohotel. Saranno tutti sconti personalizzati in base alla tipologia della struttura, per invogliare ad allungare il soggiorno, del tipo 4+1 o sconto in percentuale". Tutti si aspettano grandissima partecipazione alle cene in rosa.