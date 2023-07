La città piange Vinicio Rovai Fu lo storico preside dello Stagi Stimato anche come artista

Era nato respirando arte grazie al padre artigiano e destino vuole che i suoi occhi, prima di chiudersi per sempre, abbiano visto per l’ultima volta i disegni e le sculture che custodiva ed esponeva nel suo studio al Vecchiuccio, mura tra le quali era nato 78 anni fa. È stata un’emorragia cerebrale a lasciare la Piccola Atene orfana di Vinicio Rovai, artista di lunga data oltre che storico preside del liceo artistico “Stagi“, diretto per una ventina d’anni fino alla pensione nel 2010.

Il malore, improvviso e inaspettato vista la sua vitalità – appena 20 giorni fa aveva percorso a piedi “Melodie e sentieri“ da Farnocchia a Sant’Anna – lo ha colpito sabato nel suo studio di via Cannoreto, luogo per lui pieno di ricordi. Non vedendolo arrivare a casa – Rovai abitava a Marina – i parenti hanno provato a chiamarlo ma inutilmente. A quel punto si sono recati al Vecchiuccio e l’hanno trovato privo di sensi. Immediato il ricoverato all’ospedale di Cisanello, dove ieri mattina il suo cuore purtroppo ha cessato di battere. Resta il suo notevole patrimonio artistico – l’attività espositiva, inclusa Parigi, era iniziata nel 1973 – per un totale di 500 sculture in marmo, bronzo, ceramica, terracotta e 3mila disegni e studi realizzati nell’arco di 50 anni. Non da meno la carriera scolastica, prima da insegnante e poi, dal 1980, come preside a Massa, Parma, Siena e Pietrasanta. Fino alla politica in veste di assessore nella prima giunta Nicolai. Rovai lascia la moglie Paola, le figlie Chiara e Ilaria, gli adorati nipoti Beatrice, Francesco, Lorenzo e Benedetta, e i generi Luca Mori – capogruppo di “Alternativa per Pietrasanta“ – e Simone Vecchio. La salma sarà portata oggi alle 15 nella cappellina della Croce Verde, con i funerali domani alle 16,30 in Duomo.

Daniele Masseglia