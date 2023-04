La città degli artisti I “Dipinti“ di Di Giorgio omaggio alla Versilia

di Maria Nudi

Viareggio

Una vita dedicata all’arte, alla pittura figurativa, Giorgio Di Giorgio, viareggino, ha dipinto dagli anni Settanta fino al 2018, e alla famiglia. Non solo alla moglie Giovanna e ai figli Francesca e Francesco, ma anche alla sua grande famiglia di chi vive la quotidianità in salita: i disagiati che vivono ai margini ai quali ogni mattina donava un sacchetto di generi alimentari e il suo sorriso. Poi raggiungeva, in sella alla bicicletta, lo studio, l’atelier dell’arte, in via Santa Andrea. Cinquanta opere di Giorgio Di Giorgio sono nella Sala del San Leone a Pietrasanta. Una antologica voluta dalla famiglia per raccontare il percorso artistico che Di Giorgio ha vissuto senza fama di gloria. La figlia Francesca racconta il padre e l’artista al La Nazione.

"Mio padre era solito dire ai giovani che lo andavano a trovare in studio “Non ti auguro il successo, ma il giusto riconoscimento“. È con il suo spirito che abbiamo organizzato la mostra “Dipinti“ curata da Marcello Ciccuto, grazie al sindaco Alberto Giovannetti. Ogni giorno mio padre riceve l’abbraccio di chi ama la sua arte e di chi lo conosce. Dai bambini dell’asilo agli utenti della Crea, la cooperativa sociale che ha cuore la disabilità. Senza alcuna presunzione, ma i visitatori sono molti e non solo viareggini e versiliesi. La mostra termina il 1 maggio, ma nostra intenzione è trasformarla in una mostra itinerante".

Cosa significa?

"Vorremmo organizzarla nei luoghi della memoria della nostra famiglia. Il mio bisnonno Ettore Di Giorgio era nato a Alessandria d’Egitto, amico del grande Ungaretti, negli anni Venti ha scelto di vivere a Viareggio dove ha conosciuto anche il maestro Puccini e lo ha ritratto. Viareggio, la Versilia sono protagonisti nei dipinti di mio padre. E noi speriamo che “Dipinti“ arrivi a Viareggio, a Lucca e in Sicilia per motivi familiari. Fino a qualche anno fa mio padre una volta all’anno apriva lo studio alla città, studio mèta anche dei giovani che amano l’arte in tutte le sue forme"

Padre e pittore che genitore è Giorgio Di Giorgio?

"Nostro padre è una persona sensibile, ma anche molto razionale. Ci ha insegnato l’amore, la generosità. Sentimenti che ha trasmesso nella sua arte. Mia madre Giovanna e noi figli abbiamo fatto dei sacrifici, nel senso che la pittura e l’arte sono diventate parte della famiglia e non solo di mio padre. Di poche parole, ha sempre ascoltato e capito. Lo andavo a trovare in studio dove andava ogni giorno".

"Ho tentato per vivere di colorare non quello che vedevo, ma quello che pensavo di aver visto", con queste parole Giorgio Di Giorgi sintetizza la sua arte. Arte anche sacra: uno dei suoi Crocifissi lo ha donato al cardinale Angelo Comastri. Da Viareggio in Vaticano.