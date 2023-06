"La città che vorrei..." Tesi di laurea in mostra

VIAREGGIO

È stata inaugurata, con una grande partecipazione di cittadini ed istituzioni, l’esposizione dei lavori di Tesi del concorso “Viareggio e la Versilia che vorrei, tra passato e futuro” organizzata dal Rotary Club Viareggio Versilia in collaborazione con la Provincia di Lucca, l’Università di Pisa ed il DESTEC (dipartimento di ingegneria dell’energia dei sistemi del territorio e delle costruzioni).

Questa mostra collocata a Villa Argentina a Viareggio è un evento straordinario e di grande pregio poiché, per la prima volta, questi lavori sono esposti in un luogo pubblico e visibili a tutta la cittadinanza. Al taglio del nastro, al fianco del Presidente del Rotary Club Viareggio Versilia Bruno Ulisse Viviani, il Presidente della Provincia di Lucca Luca Menesini, il Governatore del Distretto Rotary 2071 Nello Mari, il delegato del Rettore dell’Università di Pisa professor Marco Macchia ed il Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile-architettura professor Luca Lanini. La mostra sarà visitabile, sino al 25 giugno, il martedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15 alle 18.30 ed il mercoledì, giovedì e sabato dalle 9.30 alle 13.30.