La città che si evolve Pierucci fissa l’obiettivo: "Periferie e centro collegati dalle ciclovie"

Un po’ è una questione di principio, con l’emergenza climatica che incombe; un po’ è una questione pratica, per decongestionare le viuzze del centro dal traffico, con tutti i benefici del caso: meno stress per i parcheggi, meno smog, ritmi più congeniali a una vita civile... Viareggio prova a scrollarsi di dosso un passato fatto di auto, ingorghi e clacson, per guardare a un futuro più sostenibile, e non solo dal punto di vista ambientale. Sul tavolo delle idee c’è la "visione" dell’assessore ai lavori pubblici Federico Pierucci, che immagina un reticolo di tracciati ciclabili che possa incentivare la mobilità dolce.

Assessore, ridurre l’impatto delle auto per rendere le città più a misura d’uomo è un po’ il tema del momento. Viareggio a che punto si trova?

"In questi anni abbiamo investito tantissimo per la mobilità lenta. Tra Darsena e Marina di Torre del Lago, parliamo di un milione e mezzo di euro di investimenti completamente realizzati. Finalmente, ora si può percorrere tutta la Versilia in bicicletta, da Torre del Lago a Forte dei Marmi. Era un obiettivo importante che ci eravamo prefissati".

In futuro sono previsti altri interventi?

"In autunno, partiremo con il primo lotto della ciclabile lungo la via Fratti. Dopo aver realizzato il tracciato della via Vespucci e l’attraversamento rialzato, partiremo da Villa Argentina procedendo per lotti in direzione nord: col primo lotto arriveremo al Tabarracci; poi, con l’anno nuovo, proseguiamo fino a via Marco Polo".

C’è anche via Mazzini.

"Abbiamo iniziato i lavori di verifica con il georadar. La procedura di gara è già svolta, resta solo da aprire il cantiere".

Gli interventi saranno localizzati solo sul centro città?

"No. Stiamo avviando la gara del sottopasso ciclopedonale di via San Francesco: si intersecherà con la ciclabile di via Ponchielli, che adesso arriva al nuovo centro Burlamacca. Il sottopasso ci consentirà di connettere le due dorsali: quella a monte della ferrovia, che collega la Miglarina con il Varignano, e quella sul lungomare. E intanto lavoriamo per la terza dorsale, quella su via Fratti".

Il Terminetto non resta un po’ tagliato fuori?

"Stiamo lavorando allo spostamento della gora per creare un apista ciclabile anche lungo il viale Tobino, che vada a collegarsi alla dorsale Migliarina-Terminetto. Di lavoro, come si può vedere, ce n’è tanto. Ma abbiamo dato una forte accelerazione".

Gli investimenti a quanto ammontano?

"Oltre al milione e mezzo già speso, si parla di circa 750mila euro per via Fratti, sette milioni per il sottopasso di via San Francesco e due milioni per il progetto di riqualificazione di via Mazzini, il principale collegamento tra il mare e la stazione".

Secondo lei, è sufficiente realizzare le piste ciclabili per incentivare la mobilità lenta?

"Con il lavoro che stiamo facendo, avremo una città completamente collegata da una fitta rete di piste ciclabili. A questo aggiungiamo il bike sharing e altri strumenti di mobilità alternativa: se rafforziamo la possibilità di reperire i mezzi, anche chi viene da fuori sarà incentivato a lasciare l’auto da parte e spostarsi con quelle possibilità che noi per primi mettiamo a disposizione. Inoltre, stiamo lavorando a un piano della mobilità lenta che tenga conto di tutte le ciclabili".

Daniele Mannocchi