La Cia dona otto nuovi alberi al Comune: "Oltre 300 piante messe a dimora nel 2023"

La Confederazione italiana agricoltori ha donato alcune piante a Viareggio e alla Fondazione Ti amo. Gli alberi sono stati piantumati a Bicchio, in piazza dell’amicizia, alla presenza del presidente di Cia Toscana Nord Luca Simoncini, dell’assessore all’ambiente Rodolfo Salemi e dei bambini e bambine della scuola. "Sono giornate che riempiono il cuore – commenta Simoncini – un’iniziativa rivolta ai più giovani, alle scuole, al sociale. L’agricoltura non è solo produzione ma anche inclusione e gli agricoltori da sempre sono i custodi del territorio, piantare un albero è un piccolo grande gesto di futuro". Positivi i dati sulle piantumazioni dell’anno scorso: "Nel 2023 gli alberi abbattuti sono stati 209 contro i 320 messi a dimora: il saldo dice più 111 – sottolinea Salemi –; un bel numero in attivo, che racconta bene il lavoro dell’amministrazione e la volontà di confermare questo trend nel 2024 passa da momenti come quello vissuto con le scuole di Bicchio grazie alla donazione della Cia: otto nuovi alberi in Piazza dell’Amicizia: essenze che danno fiori, frutti e rendono più sano lo spazio comune".