La Casetta all’Abetone è un successo

Un’esperienza che fa rima con aggregazione, condivisione, evasione dai canonici e quotidiani banchi di scuola. Giornate immerse nel candore della neve tra voglia di imparare a inforcare gli sci, momenti di gioco e svago e tante esperienze da raccontare una volta tornati a casa. Anche quest’anno la settimana bianca effettuata alla Casetta dell’Abetone è stata un vero successo, con gli studenti e i genitori delle classi 2A, 2B, 3A,3ASA del liceo “Michelangelo“ di Forte dei Marmi desiderosi di esprimere tutta la loro riconoscenza a chi ha reso possibile questa avventura. "Vogliamo ringraziare il comune di Forte dei Marmi, in particolar modo gli assessori Mattugini e Galleni – scrivono – per essersi resi disponibili anche per il trasporto dei ragazzi. Un grazie anche a tutti i componenti dell’associazione ’Le Marmotte’, a cominciare dal presidente Massimo Luchetti, lo staff della Casetta dell’Abetone e il liceo ’Michelangelo’, soprattutto i docenti accompagnatori Cedolini, Bianchi, Tedeschi, Sodini e Viti, e naturalmente la dirigente scolastica Monica Biagi per la bellissima esperienza della settimana bianca dal 12 al 17 marzo. Sono stati giorni intensi e spensierati – prosegue la lettera – un’ottima unione tra sport e divertimento. I ragazzi si sono trovati benissimo e la sinergia tra Comune e scuola è stata fondamentale. Alla Casetta hanno trovato un clima accogliente e familiare sia per la presenza della famiglia Luchetti sia per quella dello chef Luciano Lucchi, molto conosciuto al Forte: trovare una ristorazione di alta gamma non era affatto scontato. Sarà un’esperienza che nessuno di loro dimenticherà mai, ci auspichiamo che tale opportunità possa ripetersi per i ragazzi del ’Michelangelo’ anche negli anni futuri".