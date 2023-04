La Casa del Berlingaio apre la biblioteca al pubblico interessato

Il Circolo culturale La casa del Berlingaio con la sua biblioteca di circa 4000 volumi è entrato a far parte del progetto delle biblioteche diffuse della Regione toscana. Ciò significa che la biblioteca, previo contatto col presidente Alfredo Barberi, verrà aperta e potranno su richiesta esser dati i libri in prestito. La biblioteca è ricca in particolare di testi delle discipline umanistiche: dalla letteratura greca e latina, latino-medievale, ai classici della letteratura italiana e straniera, narrativa, poesia, storia, linguistica e scienze umane. Un’ampia sezione è dedicata agli scrittori versiliesi e agli studiosi del nostro territorio. Per dar vita alla biblioteca, il Consiglio direttivo del Circolo ha pensato di organizzare mensilmente incontri con scrittori. La presentazione del programma primavera-estate 2023 verrà fatta il 29 aprile, alle 19, presso la sede.