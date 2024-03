La Canzonetta raddoppia

Un successo da sold-out, quello dello spettacolo della Canzonetta dello scorso febbraio, e che, a grande richiesta di molti viareggini e versiliesi che per l’evento precedente non avevano trovato biglietti disponibili, sarà replicato sabato 9 marzo nella sala Caruso del Teatro Puccini di Torre del Lago. La richiesta di un’ulteriore serata è stata accolta dalla Burlamacca 81 e dal Club Lions Viareggio Versilia Host, che devolveranno il ricavato in beneficenza.

"Questo secondo appuntamento – dichiara Pierluigi Pellini, socio Lions e responsabile dell’organizzazione della serata – vuole essere una sorta di ghiotto dessert del nostro Carnevale. Un messaggio di solidarietà e di pace che mai come oggi ha il sapore di una stringente attualità".

Sarà possibile acquistare la prevendita dei biglietti ogni pomeriggio al Caffè Margherita.