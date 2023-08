La campagna di Fratelli d’Italia "Non abbandonate gli animali"

Fratelli d’Italia lancia la sua campagna di sensibilizzazione contro l’incremento degli abbandoni di animali domestici che si verifica in concomitanza con le vacanze. Sandra Dei, responsabile del dipartimento animali, e Raffaele Biondo, responsabile del dipartimento sicurezza e legalità, chiedono "più formazione, informazione e consapevolezza quando si ha a che fare con gli animali, perché quando se ne adotta uno si deve pensare che diventerà un vero e proprio membro della famiglia. Esistono soluzioni alternative all’abbandono se si vuole prendere un periodo di stacco o di ferie, non ci sono scusanti. Esistono figure professionali come i dog sitter o le pensioni per cani e gatti qualora non si riesca a disporre di un parente che si presta. Quello che manca e che, ora più che mai è indispensabile, è un cambiamento culturale e l’abbandono di stereotipi comportamentali sbagliati. A tale riguardo, ricordardiamo che il canile di Viareggio organizza spesso iniziative aperte alla cittadinanza con degli open day in cui è possibile visitare e avviare la pratica di adozione".