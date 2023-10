La Bvlg dona un ecografo al Versilia. Benefici per ricerca e formazione

Più competenza professionale e innovazione per l’ospedale “Versilia“. Ad innalzare la qualità delle dotazioni dell’Asl è l’ecografo “Esaote Mylab X75“ che la Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ha acquistato e donato all’azienda sanitaria allo scopo di migliorare la ricerca scientifica e la formazione sia dei medici che degli infermieri. Il dispositivo è costato circa 80mila euro e darà un grosso impulso all’unità operativa di medicina d’urgenza e pronto soccorso diretta dal dottor Giuseppe Pepe.

"L’unità non solo è specializzata nell’accoglienza e gestione delle emergenze-urgenze che giungono in ospedale – spiega Pepe – ma è anche impegnata nella ricerca scientifica in campo clinico e dell’alta formazione. Il merito della banca è aver capito che la ricerca arricchisce il professionista e accredita tutto l’ospedale. La ricerca scientifica si basa sulla passione e sul sacrificio perché non ha risorse aggiuntive e viene fatta nel tempo libero. Quello di oggi pertanto è un punto non di arrivo ma di partenza per portare avanti la ricerca. È una strumentazione che accelererà i processi senza impattare sulle liste d’attesa, che quest’estate, nonostante i 350 accessi in un solo giorno, in media è stata di sole 2 ore". L’impiego dell’ecografo, già partito da alcuni giorni, riguarda in particolare il distrteto vascolare e arterioso, fino a quello pettorale e cardiaco. Il tutto a beneficio dei progetti di ricerca avviati dall’Asl negli ultimi 5 anni su diverse aree tematiche della medicina (embolia polmonare acuta, vertigine acuta, scompenso cardiaco acuto e patologie emorragiche). "Non a caso – conclude Pepe – i giovani medici privilegiano i distretti in cui ci sono innovazione e alta formazione: per questo la zona Versilia è tra le predilette".

Il direttore generale della Bvlg Maurizio non ha dubbi: la donazione dell’ecografo è una delle iniziative più importanti fatte negli ultimi anni dalla banca per il territorio: "È un dono che fa la nostra banca, tramite l’ospedale, a tutta la comunità. Siamo consapevoli che l’unione di personale altamente qualificato e l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia hanno già permesso al ’Versilia’ di trasferire nella pratica quotidiana i successi delle ricerche condotte in ambito scientifico, migliorando i percorsi assistenziali e di cura dei pazienti". E così pure il vice presidente Bvlg Corrado Lazzotti: "Il pronto soccorso ricopre un ruolo fondamentale di presidio per la salute dei cittadini e dei turisti: merita tutto il nostro sostegno".

Daniele Masseglia