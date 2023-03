La Bretella ancora un po’ gratuita Stornati i pagamenti Telepass

La Bretella rimane gratuita nel tratto tra Massarosa e Viareggio per un’altra decina di giorni. Grazie a un tavolo di confronto promosso dall’amministrazione con Salt e Toscana Energia, la gratuità del tratto autostradale è prorogata al 10 marzo, quando è prevista la fine dei lavori sulla Sarzanese. La misura infatti era stata pensata proprio per venire incontri ai disagi causati dai lavori. Anche i possessori del Telepass avranno la gratuità tramite un successivo storno del agamento. "Non era scontato, ma è una proroga importante – commenta l’assessore ai lavori pubblici Lucio Lucchesi (nella foto) –; ringraziamo per la disponibilità i vertici di Salt e gli uffici che hanno lavorato per poterla rendere possibile, accogliendo la nostra richiesta". Toscana Energia ha individuato nel 10 marzo il termine delle operazioni (meteo permettendo). Dopo essere arrivata alla rotonda di Montramito, la ditta interverrà nel tratto iniziale del cantiere di Piano del Quercione per circa dieci metri. "I lavori sono necessari per garantire servizi – aggiunge la sindaca Simona Barsotti – ma abbiamo fatto il possibile per limitare i disagi".