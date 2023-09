La Bolkestein alla resa dei conti Il Sib smonta le paure dei balneari "La proroga al ’24 è un dato di fatto"

"Le concessioni non scadono a dicembre". Ad assicurarlo è Stefania Frandi, avvocato e presidente regionale dei Balneari di Confcommercio. "La legge di recepimento del ’Milleproroghe’ ne ha già differito la scadenza di un altro anno – spiega – in ragione delle difficoltà organizzative dei Comuni e per i provvedimenti giudiziari in corso. Dobbiamo quindi far presente che se i Comuni si muovessero ora, senza una legge che detti le modalità per il rinnovo dei titoli e la loro riassegnazione, sarebbe un caos ancora maggiore".

In merito all’ultimo pronunciamento del Consiglio di Stato, Frandi sottolinea che "le sentenze non hanno validità generale, ma fanno stato solo tra le parti in giudizio". Resta comunque aperta la questione delle mappature: "I primi dati sulla percentuale nazionale di spiaggia occupata parlano del 28 per cento, compresi porti e concessioni diverse dagli stabilimenti balneari – spiega ancora Frandi –; in Italia abbiamo ancora la possibilità, al netto della spiaggia libera che va certamente garantita e anzi migliorata, del rilascio di un numero di concessioni adeguato a garantire la concorrenza. È certamente urgente l’emanazione della legge di riforma del settore, che da temp il Sib sollecita. Ma pare che il governo stia lavorando nella giusta direzione. Il prossimo 8 settembre continueranno i lavori del tavolo tecnico convocato a Palazzo Chigi, i cui risultati potranno essere usati per negoziare in Europa".

Sulla questione dei balneari interviene anche la deputata della Lega Elisa Montemagni: "È completamente inutile e fuori luogo che qualcuno si ostini ad affrontare la questione dei balneari generando allarmismi, strumentalizzando i fatti a proprio uso e consumo, come ad esempio ignorando che la proroga tecnica al 2024 è prevista dalla norma stessa – commenta –; rispediamo al mittente le polemiche su un tempo che non solo con questo governo, e con la Lega, viene affrontato con responsabilità e serietà. Stiamo lavorando alla mappatura delle concessioni, passaggio necessario per verificare gli spazi di mercato. Il nostro impegno è e sarà sempre quello di tutelare quegli operatori economici che hanno investito tempo e risorse per avviare delle imprese che generano indotto e occupazione su tutto il territorio italiano".

RedViar