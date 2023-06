La Biblioteca diffusa Boom di partecipanti alle letture nella natura

Un successo incredibile per l’esperienza della biblioteca diffusa del comune di Stazzema che ha il suo centro nevralgico nel Palazzo della Cultura di Cardoso all’ombra del Monte Forato. Una partecipazione crescente per il laboratori di lettura, di disegno, d’arte in generale organizzati con cadenza settimanale e coordinati dall’animatrice Stefania Neri. Un progetto del Comune che ha messo assieme diverse realtà del territorio con lo scopo di rendere fruibile il più grande patrimonio culturale. A partecipare al progetto anche l’Istituto Comprensivo Martiri di Sant’Anna di Pontestazzemese, il Cedos del Museo di Sant’Anna di Stazzema, il Circolo Culturale “Il Berlingaio” di Stazzema nato nel 2012, con sede in un’antica dimora settecentesca nel paese di Stazzema ed ha lo scopo di promuovere attività culturali sulla Versilia, La Pania Forata Hostel una graziosa struttura ricettiva di proprietà del Comune a gestione familiare che si trova a Pruno, nel cuore delle Alpi Apuane, con una collezione di libri sul tema della montagna e della natura, oltre a libri di viaggi.

Da alcune settimane al Palazzo della Cultura sotto lo sguardo vigile del Forato si svolgono dei laboratori per ragazzi che stanno incontrando un crescente successo: si sfruttano nei mesi estivi gli spazi all’aperto della struttura per stare assieme, costruire relazioni, dipingere e creare opere d’arte o semplicemente leggere ed ascoltare storie con una particolare attenzione al territorio. "Crediamo di poter dire che abbiamo una location unica al mondo – commentano il sindaco Maurizio Verona e l’assessore alla cultura Serena Vincenti – con il fiume a due passi e il Forato che domina la valle di Cardoso. E’ la conferma che laddove ci sono buone idee e buone iniziative come quelle che si svolgono al Palazzo, è possibile creare attenzione e ricevere un feedback positivo. Per la nostra comunità è qualcosa di nuovo e che finalmente coinvolge tutti i paesi nello spirito della Biblioteca Diffusa di fare rete tra tutti coloro che hanno buone idee e vogliono contribuire alla crescita del territorio. L’ambiente è un valore aggiunto che diamo al progetto"