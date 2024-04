La biblioteca aumenta i servizi. In arrivo fondi del ministero. Incontri, proiezioni e il cineforum

La gamma di novità in arrivo è molto ampia e spazia dagli incontri con gli autori al cineforum, più altre iniziative che hanno consentito al Comune di aggiudicarsi un contributo ministeriale di quasi 150mila euro con l’obiettivo di rafforzare le attività della biblioteca comunale “Giosuè Carducci” rivolte agli under 35. Con non poca soddisfazione per l’amministrazione comunale, visto che il progetto “Il dono della sete“ è uno dei pochi in Toscana (soltanto sei, tra cui Pietrasanta e Capannori in provincia di Lucca) ad essere stati ammessi al bando “Giovani in biblioteca”. Il progetto di Pietrasanta, in particolare, verrà cofinanziato all’80% attraverso i fondi erogati dal dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale (presidenza del Consiglio di ministri).

"La biblioteca è il nostro ‘braccio operativo’ – spiega il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti – soprattutto nei confronti delle generazioni più giovani. Ne abbiamo prova ogni settimana, con le iniziative che raccolgono costantemente un bel successo di partecipanti e gradimento. Questo, però, ci ha fatto anche ragionare sulla necessità di ripensare gli spazi e le attività che interessano la sezione ragazzi per rendere tutto ancora più funzionale, modulabile e aperto: insomma, una biblioteca che sia vero centro di socialità e condivisione, oltre che luogo di studio e prestito di libri".

Il progetto, partito il 1° marzo in partenariato con Itinera, Coopculture e la Consulta del volontariato, dovrà essere completato entro un anno e mezzo ed è articolato in una serie di iniziative: gruppi di lettura e incontri con l’autore, organizzati diversamente a seconda dell’età del pubblico, il cineforum, una sala attrezzata per proiezioni, una zona all’aperto dove abbinare libri e piccole degustazioni e infine la “Zona per conoscere” (Zpc) con postazioni multimediali attive.