La bellezza sfila al Caffè Matilde è Miss Blumare

Ha 17 anni, viene da Massa e si è aggiudicata il titolo di Miss Blumare sbaragliando la concorrenza di numerose aspiranti reginette in gara. Quella in Versiliana è stata una serata piena di emozioni per Matilde Camera, la quale accederà di diritto alla fase finale regionale del concorso di bellezza in agenda durante una crociera Msc a fine ottobre. L’evento, curato e gestito dall agenzia “Arte&Moda“ in collaborazione con la scuola di danza “Caribe Loco“ di Massa, si è svolto nello spazio “Caffè“ e ha visto anche l’esibizione delle cantautrici Barbara Bert e Simona Galli, oltre alla presenza sul palco di Annagiulia Bertolucci, bambina “speciale“ allieva del “Caribe Loco“. Oltre a Matilde le altre finaliste sono Giulia Rizzuni, Sofia Berettieri, Melissa Spina, Ilaria Frasca, Roberta Bonora, Enny Trani, Serena Iacopetti, Adria Pugliese, Irina Japie e Gaia Turchi. Il prossimo evento, infine, è in programma il 26 luglio nella centralissima piazza Duomo a Pietrasanta.