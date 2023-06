La bellezza di Petra Un miracolo in terra

È la notte che precede la visita al sito archeologico di Petra, sono in una stanza d’albergo a Wadi Musa e mi siedo sul letto con gli occhi sgranati. Non riesco a prendere sonno. Sono talmente felice di essere a un passo dalla scoperta di questo posto che le palpebre non sono capaci di arrendersi al sonno. Per anni ho divorato con gli occhi le foto di Petra, ho covato questo sogno maneggiandolo col riguardo che si addice alle cose preziose. Adesso sono qui: basta che spalanchi la finestra per sentirne l’odore, come un’animale che annusa la preda nell’aria. Il canto del muezzin irrompe improvviso nella stanza, la litania incomprensibile che si propaga nell’aria immobile dell’estate contribuisce ad aumentare l’emozione dell’attesa. È mattina e sto per realizzate un sogno, ci sono quasi 40 gradi all’ingresso del sito archeologico e nonostante il caldo mi abbassi la pressione cerco di cogliere ogni dettaglio di questa avventura. Sono una corda di violino, un misto di emozione e paura di disattendere delle aspettative troppo alte. È il momento di percorrere il Siq, un lungo budello di terra scavato tra costoni erti di roccia ocra tendente al rosso. Qui comincia a scorgersi la mano dell’uomo: ci sono delle nicchie votive e un ingegnoso sistema idraulico progettato dai Nabatei, un popolo su cui aleggia il mistero della storia. In fondo al Siq chiudo gli occhi per centellinare la commozione, so che dietro quella roccia sporgente c’è il Tesoro, una delle sette meraviglie del mondo moderno. Finalmente lo vedo, ne accarezzo i dettagli con lo sguardo, mi soffermo su questa perfezione antica senza farmi distrarre dai finti centurioni che chiedono soldi per una foto e dalle carrozze che trasportano alcuni turisti stanchi: nessuno riuscirà a rompere l’incanto. Non faccio in tempo a esaurire la meraviglia che è già tempo di continuare l’esplorazione, il Tesoro non è che un piccolo seppur famoso scrigno di bellezza che il sito ha da offrire. Passiamo di fronte all’anfiteatro e a tombe scavate in alto nella roccia con l’intento di raggiungere il Monastero. Un numero imprecisato di ripidi scalini sotto il sole battente mettono a dura prova l’impresa ma quello che vedo mi lascia senza fiato: a volte l’uomo è proprio capace di fare miracoli sulla Terra.