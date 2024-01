La battaglia del gas: "Ricorriamo in appello"

Avrà un seguito la battaglia giudiziaria che ha visto il Comune aggiudicarsi oltre 2 milioni di euro dopo la condanna del Tribunale civile di Lucca inflitta alla società Centria gas in seguito al decreto ingiuntivo emesso nel 2022 nei confronti del gestore e relativo al 2018-2022. Il Gruppo Estra, a cui è legata la società di distribuzione del gas, annuncia infatti il ricorso in appello contro la sentenza. Il presidente Francesco Macrì ritiene "ingiustificabile e iniquo" il canone imposto a Centria. "La sentenza – dice – ha riconosciuto il diritto di Centria a richiedere la rideterminazione del canone in via amministrativa avanzando apposita richiesta prevista da una norma del codice dei contratti pubblici. La sentenza non è quindi entrata nel merito della dimostrazione fornita da Centria delle condizioni di squilibrio e insostenibilità economica della gestione. È inspiegabile come una concessione iniziata nel 2005, con scadenza 2015, sia da ben nove anni in proroga extra-contrattuale imposta dalla legge. Siamo vittime di un’anomalia. È assurdo che un’azienda pubblica come la nostra, che gestisce un pubblico servizio, debba rimanere prigioniera di un canone che era stato contestualizzato 19 anni fa".

Sulla vicenda interviene anche il centrosinistra: "La vittoria contro Centria è un’ottima notizia per il Comune. Ma siamo costretti a tornare sulle fantasiose dichiarazioni del sindaco Alessandrini: la giunta Tarabella non ha mai transato con la Centria nonostante i numerosi contatti per arrivare a un accordo, e bene ha fatto. I 2 milioni sono stati cautamente accantonati durante tutto il periodo in attesa di una sentenza che finalmente ha confermato la bontà dell’impostazione tenuta negli anni dell’amministrazione Tarabella".