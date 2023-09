La battaglia dei decibel Torna la musica al Fanatiko

E’ arrivato un nuovo via libera per la musica dal vivo per il Fanatiko, il noto locale della Passeggiata che ha vissuto un’estate tribolata fra esposti, divieti e limitazioni. Ad ogni buono conto è stata notificata i gestori del locale la revoca dell’ultimo provvedimento. E così da questa sera torna la musica live al Fanatiko. E’ stato lo stesso staff del Fanatiko a dare la notizia sulla propria pagina Facebook: "Carissimi clienti, iniziamo col dirvi che vi ringraziamo infinitamente per il supporto. Senza di voi non avremmo ottenuto gli stessi risultati. Ebbene sì, la musica torna da domani sera (stasera per chi legge) fino a data da destinarsi. Siamo felici di poter portare la musica dal vivo al nostro locale anche durante il mese di settembre. Un ringraziamento speciale va ai nostri avvocati Cristiano Baroni e Elisa Vannucci Zauli, nonché ai tecnici Luca Pellegrini e Giampaolo Cammellini. Il loro lavoro ci ha permesso di arrivare fin qui".