La Balza Fiorita riapre al traffico. Via libera anche ai mezzi pesanti

Tra una settimana riaprirà via Balza Fiorita e contestualmente sarà ripristinato il collegamento con Sant’Anna di Stazzema. "Un disagio notevole, che ha portato l’amministrazione a lavorare intensamente e rapidamente per riconsegnarla alla comunità in tempi record – si legge in una nota del Comune –; e così è stato: a distanza di soli tre mesi, la strada è stata ripristinata con un bypass, aperto con senso unico alternato, che non è provvisorio, ma sarà una delle due corsie della nuova strada".

Il Comune ha dovuto interfacciarsi con una situazione geomorfologica molto complessa: il versante presentava dei punti di vuoto, senza roccia sottostante, che hanno reso ardua tanto la progettazione quanto la realizzazione dell’intervento. Le operazioni sono state suddivise in due step: martedì si concluderà il primo, con la riapertura della viabilità tramite la prima corsia della nuova carreggiata, che fungerà, come detto, da bypass anche per i mezzi pesanti. È stata realizzata una berlinese in micropali (circa 80 perforazioni) per la stabilità del versante lato monte, che è stato poi sbancato in modo che la nuova strada sorgesse allo stesso livello della precedente. Il costo di questa prima fase d’intervento, finanziata in somma urgenza con risorse proprie del Comune, si è attestata sui 200mila euro.

Inoltre, l’amministrazione sta lavorando al secondo step, per la realizzazione ex novo dell’intera strada, che sorgerà più a monte rispetto a quella franata: di fatto via Balza Fiorita cambierà in parte tracciato, ma rinascerà in assoluta sicurezza idrogeologica. L’intervento partirà non appena sarà pronta la progettazione, con l’obiettivo di cantierare i lavori nel mese di ottobre e terminarli nella primavera del 2025: questa seconda fase corrisponde ad un investimento che si aggirerà sui 500mila euro (già finanziato per 350 dalla Regione Toscana).

"Abbiamo fatto davvero un gran lavoro: la frana era molto grave e siamo riusciti a dare risposte in brevissimo tempo – commenta il sindaco Marcello Pierucci –: trovare 200mila euro in somma urgenza nel giro di un mese e portare a termine i lavori in 60 giorni non è cosa semplice: è segno della solidità del bilancio e della capacità che l’ente ha di riuscire ad individuare e portare a termine delle priorità. Ripristinare via Balza Fiorita, per noi, lo era: grazie al grande lavoro fatto, riapriamo il transito e togliamo un grande disagio agli abitanti della zona".