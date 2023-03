La Asl corre ai ripari Varato il piano per ridurre la pressione sul Pronto Soccorso

Corre ai ripari la Asl per cercare di risolvere il problema del sovraffollamento del Pronto Soccorso dell ospedale Versilia. Il direttore generale Maria Letizia Casani ha firmato ieri una delibera con cui vengono attivate nuove strutture semplici all’interno delle unità operative complesse di Medicina con l’obiettivo dichiarato, appunto, di ridurre i tempi d’attesa in Pronto soccorso facilitando i ricoveri. "La sezione integrata alla unità operativa complessa (UOC) di Medicina generale - si legge nel testo della delibera - permetterà di coadiuvare la regia delle attività inerenti le specialità della medicina interna nel presidio, realizzando quindi un rafforzamento della direzione specialistica e una miglior gestione delle attività e dei percorsi ospedalieri, in stretta collaborazione con il Pronto soccorso, con la finalità della presa in carico precoce dei pazienti e dell’ottimizzazione della gestione delle urgenze internistiche". In pratica questo nuovo modello organizzativo vuole dare una risposta al cosiddetto fenomeno del “boarding” (pazienti in attesa di ricovero), il fattore che più incide sul sovraffollamento in Pronto soccorso. "Avere quotidianamente a disposizione un numero preordinato di posti letto per esigenze di ricovero ordinario – spiega il direttore generale Maria Letizia Casani – potrà sicuramente dare sollievo al Pronto soccorso, limitando le difficoltà che interferiscono con...