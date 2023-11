Krilov trionfa al ’FilmQuest’ con "Juggernaut"

Il cortometraggio versiliese "Juggernaut" in italiano "travolgente…", con protagonista l’attore versiliese Eugenio Krilov (nella foto), dopo la prima uscita mondiale in Norvegia è il vincitore del Festival americano edizione 2023 “FilmQuest” di Provo nello Utah, considerato uno dei migliori 25 festival al mondo di genere. Tra i selezionati, il team di "Juggernaut" era l’unica squadra italiana che ha gareggiato contro la celebre attrice emergente Bella Ramsey in due lavori in concorso. La distribuzione nei festival di "Juggernaut" è iniziata da un paio di mesi. Il corto è stato nominato per il prestigioso “Melies D’Argent”, premio europeo riservato alle opere del vecchio continente più impattanti dell’anno. Il corto ’Made in Versilia’ ora parteciperà al “Dracula Times” in Romania.

D.P.