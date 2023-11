Keu nel terreno, presto la bonifica. Ecco il piano di messa in sicurezza

Il problema del Keu è tornato d’attualità nell’entroterra allagato, dove si temono ripercussioni sull’ambiente. E a Massarosa? Anche qui ci sono novità, ma orientate a un certo ottimismo. "Il terreno in cui è stato trovato il Keu è di proprietà di un consorzio che ha nominato un tecnico per valutare la risoluzione della vicenda – spiega l’assessore all’ambiente Mario Navari –: alla fine di ottobre ha mandato una proposta per la messa in sicurezza dei terreni. L’ufficio ambiente ha convocato una conferenza dei servizi in cui tutte le parti in causa verranno informate dello stato dell’arte. Un percorso di questo tipo va chiuso entro 90 giorni: siamo fiduciosi di riuscire a portare a termine un cammino che abbia al centro la tutela ambientale e la salute dei cittadini e apprezziamo la disponibilità dimostrata dalle varie parti coinvolte".