Kaludjerovic convince a Barcellona

VIAREGGIO

Ottima prestazione del pugile viareggino, Simone Kaludjerovic, in terra spagnola dove si è aggiudicato la medaglia d’oro nella nona edizione del “Torneo dell’Amistat” a Barcellona.

Simone Kaludjerovic ha battuto in semifinale il forte pugile francese Desnoyers, con all’attivo 77 incontri, di cui buona parte con la nazionale transalpina.

Un incontro intenso, fatto di colpi veloci ed esplosivi da entrambe le parti, combattuto sul filo di lana fino all’ultimo. La terza ripresa è stata quella decisiva, in cui la grinta e la voglia di vincere del pugile viareggino sono state determinanti per il giudizio finale. Domenica, si doveva svolgere la finale della categoria, ma causa ritiro dell’avversario Catalano, Kaludjerovic ha vinto per walk over. Aldilà del risultato, questa esperienza serve per la crescita del pugile viareggino e fa ben sperare per i campionati regionali di novembre. Soddisfato il tecnico Moriconi, che sottolinea i miglioramenti di Kaludjerovic, "frutto – sottolinea – di sudore e sacrifici in palestra".