Job meeting. Da non perdere

POSTI PER NEOLAUREATI ALLA LIDL

Opportunità in tutta la Toscana arrivano dal Lidl, che ricerca neolaureati da inserire in un percorso lavorativo e formativo, "Generazione talenti vendite", di durata un anno e strutturato in quattro fasi, nel quale i candidati selezionati potranno sperimentare sei diverse tipologie di attività. Al termine del percorso, si legge nell’offerta pubblicata sul sito di Lidl, ci sono "concrete possibilità di inserimento" in azienda. Un altro profilo richiesto è quello di addetto alle vendite, a tempo pieno o parziale.

Il 29 novembre la catena tedesca di discount parteciperà inoltre al Job Meeting Pisa, giornata nella quale i candidati potranno conoscere la realtà di Lidl Italia, svolgere un primo colloquio conoscitivo con i selezionatori e scoprire di più sulle diverse opportunità lavorative per laureandi e neolaureati. Per informazioni e per candidarsi: lavoro.lidl.it.

RECRUITING DAY A VILLA BERTELLI

Il 29 novembre dalle 9,30 alle 13 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi si terrà il secondo recruiting day con le agenzie del lavoro, stavolta indirizzato a chi cerca un’occupazione come ADDETTO PULIZIE, ADDETTO MENSA, ADDETTO GDO, IMPIEGATI E CATEGORIE PROTETTE. Telefonare allo 0584280316 per maggiori informazioni o invia una mail all’indirizzo [email protected] indicando il nome, cognome e numero telefonico per eventuali aggiornamenti