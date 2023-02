“Itinerari dell’arte“ Gli incontri con Bigliardi

Itinerari dell’arte: tre conferenze del critico d’arte e curatore Nicola Bigliardi. Primo appuntamento: Cosa ci piace più dei soldi? Arte e mercato dal Rinascimento ai giorni nostri. Domani alle 17 Giardino d’Inverno Villa Bertelli. Alla fine brindisi con lo spumante Franciacorta. Ingresso gratuito. Prenotazione 0584 787251. L’arte e il denaro, l’arte e il cinema e l’arte e la difesa del pianeta sono i temi di Itinerari nell’arte. Tre appuntamenti in cui Bigliardi, anche direttore della pagina All Art Contemporay, proporrà l’affascinante mondo dell’arte in veste insolita, facendolo interagire con altri settori della società di ieri e di oggi. Parallelismi inusuali, ma di grande fascino.