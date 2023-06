Iti, i genietti "spaccano" Primi al concorso Siemens

Primi al concorso Siemens e terzi alla finale della competizione “Io non cado nella rete”. Ancora successi per gli studenti del Galilei che anche quest’anno hanno vinto i campionati di automazione Siemens al DEX di Piacenza, una difficile gara che ha visto coinvolti oltre 1600 studenti provenienti da 17 regioni italiane.

Tra gli 80 progetti iscritti c’era anche quello dell’ istituo viareggino, che si è classificato primo nella categoria più prestigiosa “Senior” ed ha ricevuto inoltre il premio speciale per la Sostenibilità Ambientale. Il progetto del Galilei “Schools as Energy Community”, è stato realizzato dalla classe 5CT elettrotecnica ed aveva come obiettivo il monitoraggio di edifici scolastici e di edifici in genere, al fine di ottenere informazioni utili per il risparmio energetico e per il dimensionamento di impianti di produzione da energia rinnovabile a servizio di comunità energetiche. Il progetto si è basato sul caricamento su un PLC Siemens di un algoritmo NILM addestrabile per disaggregare in real-time le misure di un impianto che sfrutta il servizio Google Sheets, al fine di gestire i possibili scenari energetici e fornire informazioni all’utente attraverso la realtà aumentata e interfacce vocali. L’Istituto Galilei è risultato tra i finalisti del prestigioso premio, riconosciuto dal Miur nel programma nazionale della valorizzazione delle eccellenze, per otto edizioni consecutive, ottenendo sempre una posizione sul podio.

Il Galilei sta inoltre in questi giorni siglando un accordo per attivarsi come centro di Certificazione Siemens SCE per docenti, studenti e aziende del territorio per formare e certificare l’uso e la programmazione di controllori industriali Siemens.Al referente del progetto, il professor Alberto Del Carlo, mentore dei lavori presentati anche nelle precedenti edizioni, vanno i ringraziamenti della Dirigente Scolastica Nadia Lombardi, da sempre attenta promotrice di questa iniziativa.

Ma gli strepitosi risultati degli studenti del Galilei non finiscono qua, infatti la squadra formata da 4 ragazzi dell’indirizzo informatico dell’ITI è arrivata terza alla finale di “Io non cado nella rete” che si è svolta nei giorni scorsi nelle aule multimediali della sede della facoltà di Ingegneria dell’Università di Cassino e del Lazio. La squadra era formata da Gabriel Oprea Alin, Ilaria Rossi, Michele Luisi e Daniele Giannini. “Io non cado nella rete” è un progetto che ha come obiettivo quello di incuriosire, coinvolgere in modo attivo e rendere più efficace l’apprendimento da parte degli adolescenti, delle problematiche che possono derivare da un uso poco consapevole della Rete. Un metodo diverso quindi per educare i ragazzi su come diventare veri cittadini digitali.

Eleonora Prayer