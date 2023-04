Iter lunghi e pratiche bloccate "Da mesi attendo un permesso Manca ancora la commissione"

"Vorremmo sapere dall’ufficio tecnico del Comune quando avremo la risposta e l’autorizzazione per realizzare una tettoia per il terrazzo di casa nostra. La richiesta è stata protocollata il 19 gennaio e si tratta di una autorizzazione semplificata", la nostra lettrice si è presentata ieri mattina in redazione dopo essere stata negli uffici comunali senza aver avuto alcuna soluzione in mano e ha deciso di raccontare questa vicenda di burocrazia comunale. Amareggiata ha raccontato la sua storia, anzi la storia di una pratica.

"Sono preoccupata perché non riesco a capire i tempi di questa storia. Si tratta di realizzare una semplice tettoia da terrazzo necessaria per ripararsi dalla pioggia e dal sole. Stamani (ieri per il lettore ndr) sono stata in Comune per avere notizie sull’iter della pratica. Mi è stato risposto che l’impiegato oggi non era in ufficio e che sarei dovuta tornare il prossimo giovedì 13 aprile e che comunque i tecnici che si occupano di queste pratiche, quindi anche il mio, possono accedere alle informazioni attraverso canali diversi", spiega la nostra lettrice che prosegue nel suo racconto "Quello che maggiormente mi preoccupa è che mi è stato spiegato che uno dei membri della commissione si è dimesso e non c’è ancora il bando per nominare la nuova commissione. Una circostanza che mi allarma ancora di più perché i tempi si allungano senza sapere di quanto. Sono stanca e ho deciso di raccontare questa storia alla Nazione".

"Spero che sostituiscano al più presto la persona in commissione e che evadano le pratiche che sono rimaste insospese. So che le pratiche “bloccate“ non sono poche e la mia f amiglia è incappata in questo disagio".

Maria Nudi